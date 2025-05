Cirurgia bariátrica passa a ser autorizada em pacientes a partir dos 14 anos de idade

O Conselho Federal de Medicina atualizou as normas para a realização de cirurgia bariátrica. Com as mudanças, pacientes a partir dos 14 anos de idade poderão fazer o procedimento médico. Com as novas regras, pessoas acima dos 16 anos, com o ‘IMC’ a partir de 30 também podem fazer a cirurgia. Antes, o mínimo era 35. Nesse caso, além da obesidade, o paciente precisa ter algum outro problema de saúde relacionado.



