Classificado para a Libertadores, São Paulo joga contra o Juventude pelo Brasileirão No Rio de Janeiro, o jogo entre Vasco e Atlético-MG já terminou com a vitória do carioca

