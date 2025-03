Cobertura global de gelo marinho cai ao menor nível da história e apresenta riscos à vida na Terra

O Observatório Europeu do Clima anunciou que a cobertura global de gelo marinho caiu ao menor nível da história em fevereiro. O fenômeno muda o equilíbrio do planeta e que pode comprometer a vida na terra. Desde os anos 2000, as geleiras já perderam 5% do volume. Além de importantes reguladores climáticos, fornecem água doce a bilhões de pessoas. A quantidade de gelo derretido até agora equivale à água consumida pela população mundial em 30 anos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!