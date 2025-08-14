Advogados de Núcleo 1 da tentativa de golpe devem apresentar defesas dos reús nesta quarta (13)

Termina nesta quarta-feira (13) o prazo para as defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus na ação que apura um plano de golpe de estado entregarem as alegações finais das acusações ao Supremo Tribunal Federal. Os advogados de Jair Bolsonaro devem alegar que não houve nenhum plano de golpe e que o ex-presidente é inocente das acusações. As defesas tiveram 15 dias para preparar as chamadas alegações finais, a última manifestação dos réus antes do julgamento final do processo. Os outros acusados do núcleo um da ação penal são: o deputado federal Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, o general Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro fez um acordo de delação premiada. Os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado com violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado. Depois dessa etapa, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, já pode liberar o processo para julgamento da primeira turma, formada por outros quatro ministros. A expectativa é que o julgamento tenha início até o fim de setembro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no RecordPlus. Baixe o app aqui!