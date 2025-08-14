Logo R7.com
Ex-assessor de Bolsonaro diz que ex-presidente pediu monitoramento do ministro Alexandre de Moraes

Depoimento foi dado durante acareação com ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, em Brasília

JR na TV|Do R7

O coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira (13) que o ex-presidente pediu o monitoramento do ministro Alexandre de Moraes e de outras autoridades, no fim de 2022. Segundo ele, o monitoramento era "pontual" e tinha como objetivo "acertar agendas". O depoimento foi dado durante acareação com o ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Os dois militares são réus por envolvimento no plano para um golpe de Estado. Marcelo Câmara cumpre prisão preventiva em Brasília.

