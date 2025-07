Com Neymar em campo, Santos enfrenta o Mirassol neste sábado (19) no interior paulista

Santos e Mirassol se enfrentam neste sábado (19), com transmissão da RECORD. O confronto será mais um bom teste para Neymar, que foi decisivo na vitória sobre o Flamengo. O craque santista enfrentou o Mirassol apenas uma vez na carreira e não marcou gols naquela ocasião, embora o Santos tenha saído com a vitória. A expectativa é de casa cheia no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. Foram disponibilizados 10 mil ingressos, e quase todos já estão vendidos.



