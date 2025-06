Com o preço em alta, produção de café no país deve registrar leve aumento

Ultimamente, tomar café tem deixado um gosto amargo para o consumidor. No último ano, o preço dobrou. E a expectativa é que só volte a cair no ano que vem. No campo, os produtores já se preparam para garantir a qualidade dos próximos grãos. A Companhia Nacional de Abastecimento estima, para esta safra, que a produção de café no país seja de 55,7 milhões de sacas (mais de 3 bilhões de quilos). Em relação ao ano passado, esses números mostram um leve aumento. Mesmo assim, os preços não devem ceder muito nos próximos meses.



