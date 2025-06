Comemoração do título do PSG deixa dois mortos e quase 200 feridos em Paris

Duas pessoas morreram e quase 200 ficaram feridas na comemoração do título do PSG na Liga dos Campeões. Cerca de 640 pessoas foram presas entre sábado e domingo, segundo o Ministério do Interior. O presidente Emmanuel Macron classificou a violência como "inaceitável" e disse que os responsáveis serão identificados e punidos. A polícia de Paris negou falha na segurança, mas reconheceu que "fracassou" por não ter conseguido impedir os saques e os atos de vandalismo durante a noite que deveria ser de comemorações.



