Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova obrigatoriedade do voto impresso nas eleições

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, por 14 votos a 12, a obrigatoriedade do voto impresso nas eleições. O projeto segue para votação no plenário do Senado. Se aprovado, o texto volta para análise na Câmara. Também estão previstas no novo código eleitoral, a cota de 20% das cadeiras do Congresso para mulheres, a proibição do uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais e o afastamento de militares e juízes que se candidatarem em eleições.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!