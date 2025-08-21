Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova obrigatoriedade do voto impresso nas eleições

O projeto segue para votação no plenário do Senado

JR na TV|Do R7

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, por 14 votos a 12, a obrigatoriedade do voto impresso nas eleições. O projeto segue para votação no plenário do Senado. Se aprovado, o texto volta para análise na Câmara. Também estão previstas no novo código eleitoral, a cota de 20% das cadeiras do Congresso para mulheres, a proibição do uso de inteligência artificial em campanhas eleitorais e o afastamento de militares e juízes que se candidatarem em eleições.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Eleições
  • Inteligência artificial
  • Justiça
  • Novo
  • PlayPlus
  • RecordPlus
  • Senado
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • Voto

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.