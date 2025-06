Comunidade internacional recebe de forma positiva o cessar fogo entre Irã e Israel

A comunidade internacional reagiu de maneira positiva ao cessar-fogo entre Irã e Israel. Na Europa, o chanceler alemão Friedrich Merz elogiou a iniciativa americana na busca para o fim do conflito. O ministro das relações exteriores chinês Wang Yi disse respeitar a soberania do território iraniano. A agência de energia atômica, ligada à ONU também se manifestou. Em carta enviada ao governo iraniano, o chefe da agência, Rafael Grossi, solicitou a retomada das inspeções sobre o enriquecimento de urânio. A verificação dos estoques do material nuclear é fundamental para garantir o sucesso de um acordo diplomático. A agência e o governo iraniano afirmam que não houve relatos de aumento nos níveis de radiação nas usinas atingidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!