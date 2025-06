Confira a previsão do tempo desta terça (3)

Junho começa com a expectativa pela virada de estação, marcada para o dia 20. As pancadas voltam a ganhar força sobre o interior de São Paulo e há risco de chuva forte. Ao longo do mês de junho, ainda são esperados episódios de chuva mais intensa nas regiões Sul e Sudeste. A passagem de frentes frias pelo país deve contribuir para que a chuva fique acima da média entre o Paraná e Santa Catarina. No Norte, aos poucos, as pancadas perdem força.



