Confira a previsão do tempo para esta quarta (5)

Nesta quarta (5), ainda teremos muito sol e calor com chuva concentrada nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. As temperaturas disparam no Rio Grande do Sul e no Sudeste. Porto Alegre (RS) será a capital mais quente amanhã, seguida pelo Rio de Janeiro. Entre o Paraná, Mato Grosso, Acre e oeste do Amazonas, a circulação de ventos provoca instabilidades. Nas capitais São Luís (MA), Natal (RN) e Recife (PE), chove forte a qualquer hora.