Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (16) Chuva se mantém em Goiás, com previsão de temporais no Centro-Oeste e Sul do Brasil.

15/10/2024 - 20h41

