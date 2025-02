A onda de calor continua influenciando parte do Brasil, com temperaturas bem elevadas no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Nesta quinta (20), a capital Curitiba continua na rota dos temporais. Em São Luís e em Manaus, a chuva forte acontece em vários momentos do dia.



