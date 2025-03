Confira a previsão do tempo para esta quinta (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), colocou 1.774 municípios em alerta para temporais nesta quinta (27). Na região Sul, todos os estados devem registrar chuva forte. Os maiores volumes estão previstos para os municípios de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul; Cunha Porã, em Santa Catarina; e Cascavel, no Paraná. É alto o risco de transtornos. As capitais Curitiba e Brasília também estão em alerta para os temporais.



