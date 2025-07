Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira (24)

A capital paulista enfrenta níveis críticos de umidade do ar. Já nesta quinta-feira (24), a entrada de ventos úmidos do oceano melhora as condições na região. Tem virada no tempo e chance de chuva ainda de manhã. As máximas não passam dos 22°C. Já na sexta-feira (25), o tempo será instável com pancadas à tarde. As máximas chegam a 23°C. No fim de semana, o tempo abre e esquenta mais. No Rio de Janeiro, até sexta-feira, as pancadas surgem a qualquer hora, com máximas de 24°C e 25°C. No sábado (26), a chuva perde força e esquenta até os 30°C. Confira as previsões climáticas em todo o país para esta semana.



