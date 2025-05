Confira a previsão do tempo para esta sexta (2)

Maio começou com pouca chuva no Centro-Sul e temporais na Bahia. Nas regiões Norte e Nordeste, tem chuva e tempo abafado na sexta-feira (2). Na outra metade do país, o dia vai ser ensolarado. As temperaturas continuam mais baixas nas primeiras horas do dia por conta da massa de ar frio, principalmente, no Sul e no Sudeste. Em Curitiba (PR) e no Rio de Janeiro, o dia amanhece com neblina, mas logo o tempo abre e sol aparece. A chuva continua concentrada no litoral baiano devido à frente fria e tem alerta de perigo desde Porto Seguro até Salvador. É alto o risco para deslizamentos e enchentes. Nos estados do Norte, o calor e umidade formam as pancadas com raios à tarde.



