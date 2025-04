Confira a previsão do tempo para esta sexta (25)

Na próxima sexta-feira (25), as instabilidades devem se concentrar sobre o Sudeste, os maiores volumes estão previstos para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nesta quinta-feira (24), a maior quantidade de água caiu sobre Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. Amanhã (25), a combinação de vários sistemas meteorológicos provoca chuva sobre o Centro-oeste e Sudeste. Já na região Sul, a chuva começa a diminuir, e no Norte e Nordeste, o clima é marcado por tempo abafado e pancadas de chuva.



