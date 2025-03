Confira a previsão do tempo para esta terça (11)

Apenas no fim da semana as temperaturas devem cair bastante no Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Nesta terça (11), a chuva volta com intensidade entre o Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Em Curitiba e em Campo Grande, chove o dia todo e tem alerta de temporal. Na capital paulista, dia de sol e tempo abafado. À tarde, tem previsão de chuva forte, com raios. No Rio de Janeiro, as temperaturas seguem altas e a chance de chuva aumenta.



