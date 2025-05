Confira a previsão do tempo para este domingo (11)

Com a chuva a umidade do ar subiu e atingiu os níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde, acima dos 60%. Amanhã (11), o Dia das Mães, será de tempo instável em São Paulo. A chuva deve durar até o fim de domingo e a mínima será de 19 graus pela manhã e durante o dia, a temperatura cai, chegando aos 15 à noite. A semana começa com frio e chance de garoa. Na terça (13), o sol volta a aparecer. Amanhã, a frente fria avança até o Espírito Santo espalhando chuva e ar frio pelas regiões Sul e Sudeste. Já entre Mato Grosso, Goiás e Tocantins, o tempo segue firme e seco.



