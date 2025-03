Confira a previsão do tempo para este domingo (16) em todo o país

Para este domingo (16), todas as capitais das regiões Norte e Nordeste estão em alerta para chuvas intensas. Os maiores volumes estão previstos para Rio Branco (AC), Fortaleza (CE) e João Pessoas (PB). A frente fria continua na altura do Sudeste e estimula a formação de instabilidades entre o Espírito Santo, Rio e Minas. Em São Paulo, dia nublado e com chuva rápida no fim da tarde.



