Confira a previsão do tempo para este domingo (8)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 800 municípios, com foco no Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo . Na capital paulista, há previsão de chuvas fortes, raios e máxima de 26 graus entre domingo (8) e segunda-feira (9). No Sul, o ar frio se intensifica, baixando as temperaturas. Confira a previsão do tempo!



