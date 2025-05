Confira a previsão do tempo para este fim de semana

Conforme a frente fria avança ao longo deste sábado (10), o tempo volta a ficar firme e sem chuva no sul do país. Em Porto Alegre (RS), dia ensolarado e temperaturas baixas. Em Belo Horizonte (MG) e no Rio de Janeiro, muito sol e calor. Na capital paulista, o dia começa mais quente do que termina e tem previsão de pancadas com raios. Nesta sexta-feira (9), vários municípios gaúchos registraram toda a chuva esperada para o mês de maio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!