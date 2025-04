Confira a previsão do tempo para este fim de semana

Neste sábado (12), as instabilidades voltam a avançar no centro-sul do país. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de tempestades. Na capital paulista, sábado com sol entre nuvens e máxima de 26ºC. Já entre domingo (13) e segunda (14), as instabilidades voltam a ganhar força e tem alerta de chuva forte, com raios. No fim desta semana, a chuva caiu, principalmente, nas regiões Sul e Nordeste. A circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera coloca o estado de Mato Grosso do Sul e interior da região Sul na rota dos temporais. Destaque também para o litoral do Maranhão, onde há risco de tempestades. Na Bahia, a frente fria que avança sobre a costa, reforça as instabilidades.



