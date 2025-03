Confira a previsão do tempo para este fim de semana

Neste sábado (29), a previsão de chuva intensa coloca 2.315 municípios em situação de alerta. Na capital paulista, as pancadas voltam com força no fim da tarde neste fim de semana. É alto o risco de alagamentos em toda a região metropolitana. A semana começa com mais chuva e temporais. A frente fria avança pelo sul do país e forma temporais entre o norte do Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo. Na metade norte do Brasil, chove forte e qualquer hora entre o Tocantins, Pará, Amapá e Maranhão. Nesta sexta-feira (28), os maiores volumes foram registrados nos estados do sul e do nordeste do Brasil.



