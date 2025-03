Confira a previsão do tempo para este final de semana

As temperaturas voltam a subir no Sul e Sudeste e a chuva diminui no Amazonas, Roraima e Acre. Neste sábado (22), os temporais se concentram entre os estados do Maranhão e do Piauí e no Amapá. Os ventos úmidos formam as instabilidades entre Recife e Salvador, no litoral do Ceará e entre o Maranhão e o Piauí. No Sudeste, a frente fria é responsável pela chuva entre Minas Gerais e o Espírito Santo.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!