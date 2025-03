Confira a previsão do tempo para terça (4)

Esta semana, o calor continua principalmente no Centro-Sul. Entre o Norte e o Nordeste há alerta para temporais. A onda de calor anunciada na última semana de fevereiro foi prorrogada. Até o próximo domingo (9), as temperaturas podem ficar até 7ºC acima da média entre os estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os termômetros no interior gaúcho e paulista vão beirar os 40ºC.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!