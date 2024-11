Confira a previsão do tempo pelo Brasil nesta quinta (31)

A previsão indica chuva mais regular na região central do país e sobre pontos isolados também da região Norte. Nesta quinta (31), a combinação do corredor de umidade que atravessa o país com uma circulação de ventos no sentido horário próxima à costa do Espírito Santo reforça a chuva sobre as regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Em São Paulo, o dia será de muitas nuvens, mas sem chuva, e faz até 27ºC. Já em Florianópolis o sol aparece entre muitas nuvens e pode chover a qualquer hora.