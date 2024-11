Confira a previsão do tempo pelo Brasil nesta terça (5)

Grandes áreas de instabilidade e a circulação de umidade estimulam a formação de nuvens carregadas sobre boa parte do país nos próximos dias. Nesta terça (5), uma nova frente fria reforça a chuva no Rio Grande do Sul. No Centro-Oeste e Sudeste, pancadas com raios. Em Porto Alegre (RS), o sol aparece, deixa o tempo abafado com 32ºC e à tarde, as pancadas vêm com raios. No Rio de Janeiro, dia de muitas nuvens com possibilidade de chuva.