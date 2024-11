Confira a previsão do tempo pelo Brasil para esta quinta (21)

O calor e a umidade favorecem a formação de nuvens de temporal sobre a região Norte. Nas capitais Rio Branco, Manaus e Porto Velho o dia será abafado nesta quinta (21). A chuva vem a qualquer hora com raios e trovoadas. Amanhã, uma frente fria chega à Bahia. Junto com ela, a circulação de ventos aumenta a umidade em todo o interior do país. Os temporais voltam a atingir o interior de São Paulo. A maior quantidade de água deve cair sobre as capitais Campo Grande e Belo Horizonte.