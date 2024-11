Confira como foi o último dia da cúpula do G20 no Rio de Janeiro

Chegou ao fim, no Rio de Janeiro, a cúpula do G20, conferência dos líderes das maiores economias do mundo. O governo brasileiro considerou o evento um sucesso. O encontro lançou uma aliança global para acabar com a fome e a pobreza no mundo. A crise climática e mudanças na governança global também foram amplamente discutidas. A cúpula com o Brasil na presidência inovou com o G20 social, que reuniu a sociedade civil para debater a desigualdade social e questões do clima. Outra vitória brasileira é que a iniciativa deve ser mantida na cúpula do ano que vem, na África do Sul.