Confira o depoimento dos familiares da suspeita de matar quatro pessoas envenenadas no RS

O Jornal da Record teve acesso ao depoimento dos familiares da mulher suspeita de matar quatro pessoas envenenadas no Rio Grande do Sul. Novos exames feitos pelo marido e filho da mulher suspeita mostram que eles também consumiram arsênio. A criança tem apenas 9 anos. Deise Moura dos Anjos está presa desde o início do mês, acusada de colocar a substância na farinha usada pela sogra para preparar um bolo.