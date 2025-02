Confira os gols dos campeonatos estaduais pelo país neste sábado (8)

Neste sábado (8), os campeonatos estaduais pelo país tiveram goleadas, novos líderes e times classificados. No estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), o CRB goleou o Coruripe por 5 a 0, com três gols do meia Gegê. O Operário assumiu a liderança do Campeonato Paranaense ao vencer o Cascavel por 2 a 0. No cearense, deu Ceará no primeiro Clássico-Rei do ano. O Alvinegro venceu o Fortaleza por 2 a 1.