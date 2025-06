O conflito no oriente médio favoreceu as moedas de países emergentes, como o Brasil. O dólar caiu mais de 1%, aos R$ 5,48, a menor cotação em oito meses. Já o Ibovespa subiu 1,49%, acima dos 139 mil pontos.



