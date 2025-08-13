Confrontos das quartas de final e chaveamento da Copa do Brasil são definidos nesta terça (12)

Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a decisão da Copa do Brasil foram definidos nesta terça-feira (12) em um sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Logo de cara, vamos ter clássico mineiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Atlético. Quem passar, pega o vencedor de Corinthians e Athlético-PR. Do outro lado da chave, o Botafogo vai encarar o Vasco, no clássico carioca. O Fluminense jogará contra o Bahia. Os classificados se enfrentam na semifinal. As partidas vão acontecer em 27 de agosto e 11 de setembro. Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense fazem o segundo jogo em casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!