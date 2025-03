Congresso aprova o Orçamento de 2025 com três meses de atraso

O Congresso Nacional aprovou, após meses de atraso, o orçamento federal deste ano, que deveria ter sido analisado até dezembro de 2023. O projeto estabelece um superávit primário de R$ 15 bilhões. O Bolsa Família teve um corte de R$ 7,7 bilhões, liberando recursos para programas como o Vale-Gás, que receberá R$ 3 bilhões. O programa Pé-de-Meia ficou de fora do orçamento e precisará ser incluído por meio de outro projeto em até 120 dias. Além disso, foram reservados R$ 50,4 bilhões para emendas parlamentares, sendo R$ 39 bilhões de execução obrigatória. O orçamento também assegura o pagamento do novo salário mínimo de R$ 1.518 e abre espaço fiscal para reajustes salariais de servidores públicos e abertura de novos concursos.



