Congresso aprova resolução que oficializa acordo para dar mais transparência a emendas parlamentares

O Congresso aprovou uma resolução que oficializa o acordo entre os três Poderes para dar mais transparência às emendas parlamentares. O texto aprovado por deputados e senadores faz parte do acordo com o governo federal e com o Supremo Tribunal Federal. A medida trata da destinação das emendas parlamentares, recursos públicos que são enviados para as bases eleitorais de deputados e senadores. As chamadas "emendas Pix” deverão ser destinadas preferencialmente à conclusão de obras inacabadas e deverão ter transparência e rastreabilidade.



