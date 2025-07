Congresso envia ao STF as explicações para a derrubada do decreto presidencial que aumenta o IOF

O Congresso Nacional enviou ao Supremo Tribunal Federal as explicações para a derrubada do decreto presidencial, que havia aumentado o IOF. O prazo termina hoje (11) e o governo ainda não se manifestou. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou o envio das explicações até esta sexta-feira, tanto por parte do executivo, quanto do legislativo. Moraes suspendeu os efeitos dos decretos e a decisão dos parlamentares.



