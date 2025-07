Conselho Curador do FGTS aprova a distribuição de quase R$ 13 bilhões a milhões de trabalhadores

O conselho curador do FGTS aprovou a distribuição de quase R$ 13 bilhões a mais de 134 milhões de trabalhadores. O valor corresponde a 95% do rendimento do fundo no ano passado. Tem direito a receber uma parte quem tinha saldo em contas vinculadas ao FGTS até 31 de dezembro do ano passado. Os depósitos vão ser feitos pela Caixa Econômica Federal até 31 de agosto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!