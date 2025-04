Conselho de Ética da Câmara aprova cassação do mandato de Glauber Braga, do PSOL, por agressão

O Conselho de Ética da Câmara aprovou a perda de mandato do deputado Glauber Braga, do PSOL, por agressão a um integrante do MBL. O dia foi tumultuado na comissão. O presidente da Comissão chegou a pedir que a polícia legislativa deixasse só os deputados no plenário, mas depois permitiu a permanência dos apoiadores do deputado no Conselho de Ética.



