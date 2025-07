Conselho de Ética da Câmara suspende por três meses o mandato de André Janones (Avante-MG)

O conselho de ética da Câmara dos Deputados suspendeu por três meses o mandato do deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais. A medida foi aprovada por 15 votos a 3. Janones é acusado de quebra de decoro parlamentar por ofender o deputado Nikolas Ferreira, do PL de Minas Gerais. Segundo o relator do caso, Janones usou termos ofensivos e homofóbicos. O deputado disse que, no momento da confusão, se manifestava contra a taxação de produtos brasileiros pelos Estados Unidos quando foi agredido. Janones afirmou que vai recorrer da decisão.



