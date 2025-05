Consultoria oferece a brasileiros vagas de emprego com moradias temporárias em Portugal; entenda

Uma consultoria de Portugal encontrou uma solução criativa para atrair profissionais qualificados do Brasil: oferecer moradia temporária com a vaga de emprego. A iniciativa tem ajudado brasileiros a se estabelecer no país, sem ter que lidar com o alto custo de moradia. Segundo a OCDE, Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, nos últimos dez anos, o valor da moradia no país cresceu quatro vezes mais do que o rendimento médio da população.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!