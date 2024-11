Consumidores da 123 Milhas precisam informar os prejuízos à Justiça ainda este mês

O Procon de São Paulo alertou os consumidores prejudicados pela empresa 123 Milhas a informarem seus prejuízos à Justiça até o dia 26 de novembro. Aproximadamente 800 mil consumidores foram afetados pela situação da companhia, que enfrenta um processo de recuperação judicial após suspender vendas em agosto do ano passado. O edital publicado pela Justiça de Minas Gerais orienta que quem foi lesado deve registrar o valor devido no site indicado; caso contrário, pode não ser ressarcido ou ter que entrar com ações individuais.