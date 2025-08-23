Consumo de alimentos saudáveis pode evitar o acúmulo de gordura no fígado

O consumo de alimentos saudáveis pode evitar a chamada esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. A doença pode levar ao câncer de fígado, que tem se tornado cada vez mais comum com quase 900 mil casos registrados no mundo por ano. É a doença hepática mais frequente, segundo as pesquisas. Uma pesquisa recente aponta que esse número pode quase dobrar até 2050. O estudo ainda alerta que três em cada cinco casos poderiam ser evitados com prevenção.



