Consumo entre as famílias brasileiras segue em alta, apontam pesquisas

Duas pesquisas divulgadas nesta quinta (30) revelam que o consumo entre as famílias brasileiras segue em alta, principalmente na compra de alimentos e bens duráveis. A queda na taxa de desemprego e o aumento da renda familiar influenciam a alta no consumo. O maior otimismo é entre famílias com renda abaixo de dez salários mínimos. O maior interesse é pela compra de bens duráveis.