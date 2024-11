COP 29 não chega a acordo sobre o financiamento climático

O presidente da Conferência das Nações Unidas divulgou um projeto de acordo para o financiamento climático. A proposta prevê que os países ricos destinem o equivalente a R$ 1,7 trilhão às nações mais vulneráveis às mudanças climáticas. Porém, representantes desses países deixaram a sala de negociação da COP29, que acontece no Azerbaijão, porque não concordaram com o valor estabelecido. O texto final da conferência recebeu críticas por não citar a transição dos combustíveis fósseis, algo que foi tema central da COP28 em Dubai. Oficialmente a conferência terminou na sexta (22), mas na ausência de consenso, as negociações continuaram mesmo depois de 13 dias de cúpula.