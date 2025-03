Copa do Brasil: Fluminense vence o Caxias por 2 a 1 e avança para a terceira fase

Pela Copa do Brasil, o Fluminense venceu o Caxias por 2 a 1 e avançou para a terceira fase. O Vasco derrotou o Nova Iguaçu com show de Philippe Coutinho. O português Nuno Moreira tocou e Rayan abriu o placar. Phillipe Coutinho, de pênalti, fez o segundo do Vasco e ainda marcou mais um.



