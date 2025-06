Copa do Mundo dos Clubes terá quatro times brasileiros na disputa pelo título inédito

Vai começar a Copa do Mundo de Clubes. O torneio terá a participação de quatro times brasileiros. Palmeiras e Botafogo estreiam neste domingo (15). Flamengo e Fluminense também disputam o título. Apesar de as chances estarem contra os times brasileiros, ainda mais por conta do poder econômico e técnico dos times europeus, o Brasil é o país com o maior número de clubes na competição.



