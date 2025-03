Copiloto de helicóptero da polícia é baleado ao sobrevoar comunidade no RJ; estado de saúde é grave

Um copiloto da Polícia Civil foi baleado na cabeça ao sobrevoar a comunidade Vila Aliança, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante uma operação para reprimir roubos de vans. Felipe Marques Monteiro, de 45 anos, foi socorrido em estado grave, submetido a uma cirurgia de emergência e permanece internado na UTI. Este é o 33º agente de segurança pública baleado na região metropolitana do Rio desde o início do ano, com um aumento de mais de 80% no número de policiais feridos em confrontos em comparação ao mesmo período de 2022. A operação enfrentou intensa resistência de criminosos, que atearam fogo em barricadas, causaram alterações no transporte público e interromperam aulas em 35 escolas da região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!