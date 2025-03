Corinthians perde por 3 a 0 do Barcelona do Equador e se complica na pré-Libertadores

Pela Pré-Libertadores, o Corinthians perdeu por 3 a 0 para o Barcelona do Equador, em Guaiaquil, e se complicou muito na competição. Na partida da volta, na Neo Química Arena, o Corinthians precisa vencer por três gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por quatro gols para garantir, no tempo normal, a vaga para a fase de grupos da Libertadores.



